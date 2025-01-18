Кокшаров: «Аренду в «Пари НН» воспринял спокойно. Хочу играть, показывать себя»

Нападающий Александр Кокшаров прокомментировал свой переход из «Краснодара» в «Пари НН» на правах аренды до конца сезона-2024/25.

— Для меня как для молодого футболиста важно играть. «Краснодар» не мог мне гарантировать игровую практику в нужном объеме и предложил уйти в аренду. Согласился почти сразу, посоветовался с отцом, и мы поняли, что этот вариант самый лучший, так как не надо менять страну и лигу. Аренду воспринял спокойно. Хочу играть, показывать себя, — приводит слова Кокшарова сайт «Пари НН».

Всего в активе 19-летнего нападающего 13 игр в РПЛ, в которых он отметился одним забитым мячом и голевой передачей. В Кубке России на счету форварда семь матчей и три мяча. Новичок нижегородской команды является сыном известного российского гандболиста, олимпийского чемпиона Сиднея и чемпиона мира Эдуарда Кокшарова.