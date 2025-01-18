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Кокшаров: «Аренду в «Пари НН» воспринял спокойно. Хочу играть, показывать себя»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Нападающий Александр Кокшаров прокомментировал свой переход из «Краснодара» в «Пари НН» на правах аренды до конца сезона-2024/25.

— Для меня как для молодого футболиста важно играть. «Краснодар» не мог мне гарантировать игровую практику в нужном объеме и предложил уйти в аренду. Согласился почти сразу, посоветовался с отцом, и мы поняли, что этот вариант самый лучший, так как не надо менять страну и лигу. Аренду воспринял спокойно. Хочу играть, показывать себя, — приводит слова Кокшарова сайт «Пари НН».

Всего в активе 19-летнего нападающего 13 игр в РПЛ, в которых он отметился одним забитым мячом и голевой передачей. В Кубке России на счету форварда семь матчей и три мяча. Новичок нижегородской команды является сыном известного российского гандболиста, олимпийского чемпиона Сиднея и чемпиона мира Эдуарда Кокшарова.

Источник: Пари НН
Александр Кокшаров
ФК Краснодар
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
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Краснодар – Кр. Советов
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