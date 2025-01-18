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Сегодня, 19:12

Морозов — о том, с кем праздновал Новый год: «Заехал к родителям, мама очень скучает»

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Защитник «Локомотива» Евгений Морозов рассказал «СЭ», с кем отмечал Новый год.

«Родители в Москве живут. Заехал к ним на Новый год. Не было ни одного Нового года, который я бы не встретил с семьей. После уже могу куда-то уехать, да. Это традиция или суеверие? Нет, просто желание увидеть маму. И так не часто дома бываю. Она очень скучает, поэтому приезжаю», — сказал Морозов «СЭ».

В этом нынешнем сезоне 23-летний защитник сыграл 9 матчей за клуб, в которых отметился одним забитым мячом.

Дарик Агаларов

ФК Локомотив (Москва)
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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 - : -
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Пари НН – Акрон
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