Морозов — о том, с кем праздновал Новый год: «Заехал к родителям, мама очень скучает»
Защитник «Локомотива» Евгений Морозов рассказал «СЭ», с кем отмечал Новый год.
«Родители в Москве живут. Заехал к ним на Новый год. Не было ни одного Нового года, который я бы не встретил с семьей. После уже могу куда-то уехать, да. Это традиция или суеверие? Нет, просто желание увидеть маму. И так не часто дома бываю. Она очень скучает, поэтому приезжаю», — сказал Морозов «СЭ».
В этом нынешнем сезоне 23-летний защитник сыграл 9 матчей за клуб, в которых отметился одним забитым мячом.
Дарик Агаларов
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|16
|
14
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|18
|2
|8
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|14
|
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|Ахмат
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|2
|7
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|28.02
|19:00
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
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|Г
|
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
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Данила Прохин
Оренбург
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|1
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|1
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