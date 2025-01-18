Морозов — о том, с кем праздновал Новый год: «Заехал к родителям, мама очень скучает»

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов рассказал «СЭ», с кем отмечал Новый год.

«Родители в Москве живут. Заехал к ним на Новый год. Не было ни одного Нового года, который я бы не встретил с семьей. После уже могу куда-то уехать, да. Это традиция или суеверие? Нет, просто желание увидеть маму. И так не часто дома бываю. Она очень скучает, поэтому приезжаю», — сказал Морозов «СЭ».

В этом нынешнем сезоне 23-летний защитник сыграл 9 матчей за клуб, в которых отметился одним забитым мячом.

Дарик Агаларов