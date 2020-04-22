Александр Кокорин: «Слова об инвалидности были слишком громкими»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды из «Зенита», вспомнил о времени, когда он оказался вне футбола из-за тюремного заключения. Тогда сообщалось, что форвард на грани инвалидности.

— Слова об инвалидности были, наверно, слишком громкими, — цитирует Кокорина Bobsoccer. — Колено, скажем так, ныло, но я старался использовать любое время для поддержания формы. Сильных болей не испытывал, нам давали время заниматься, что, в принципе, позволяло контролировать ситуацию. Не знаю, что произошло, если бы нас лишили возможности работать в тренажерном зале. У меня не было опыта серьезных операций, соответственно, я не мог прогнозировать последствия.

Лишний вес? В состоянии стресса сбился режим питания, эти бесконечные допросы, суды, конечно, влияли на обмен веществ. С другой стороны, я знал, как контролировать свой организм — в отпуске, например, могу набрать четыре килограмма, но потом также легко их и сбросить. Здесь произошло то же самое. Уж того, чтобы вес подпрыгнул на пять, десять килограмм, точно не было. (Улыбается.)

— Поддерживаете ли вы связь с теми, с кем свела вас судьба в тех местах?

— Да, конечно, многие ребята уже освободились. Не скажу, что мы стали большими друзьями по жизни, но у нас было много общих игр и тренировок, среди них много порядочных людей, с которыми можно легко находить общий язык.