Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, откуда взялись поздравления его с днем рождения от звезд футбола. Форварду записали видеопоздравления француз Поль Погба и испанский хавбек «Монако» Сеск Фабрегас. По словам Кокорина, защитник Адиль Рами предлагал записать поздравления от всех футболистов национальной команды.

— Рами пришел и сразу сказал: «Хочешь, запишу поздравления от Мбаппе и всех игроков Франции?» Я сказал, что так делать не надо, — сказал Кокорин в эфире Instagram комментатора Нобеля Арустамяна. — С Обаменягом переписываюсь в Instagram. Он тоже в машинах разбирается, компьютерные игры любит.

Лучшие нападающие Европы? Левандовски очень хорошо, но «Бавария» — просто машина. Мне нравятся ребята, которые сами все создают. Вот такой был Роналдо. Такой Леброн Джеймс: он разбегается и просто закидывает.

Сейчас таких нет. Есть супербомбардиры вроде Суареса. Он бежит, спотыкается, но два-три забивает.

В России лучшие нападающие? Смолов, Дзюба, я. Не вижу молодых ребят, которые нас пока подвинут.

Азмун? Точно, «колхозника» забыл. Очень хороший нападающий, но очень ленивый на тренировках. Дайте ему пиццу и колу, и он сделает результат. Шучу.