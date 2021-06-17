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Кержаков: «Приложу максимум усилий, чтобы «Нижний Новгород» достойно выступал в элите российского футбола»

16:57
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Новый главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал свое назначение.

«Я благодарен за оказанное доверие. Это новый этап в карьере и серьезный вызов. Все тренеры стремятся работать на высшем уровне. Для меня нижегородская земля однозначно не чужая. Мой отец родом из Дзержинска, в молодости играл за местный «Химик». Ощущаю большую ответственность и приложу максимум усилий, чтобы ФК «Нижний Новгород» достойно выступал в элите российского футбола», — цитирует Кержакова официальный сайт команды.

Предыдущим клубом российского специалиста была «Томь», с которой он занял 18-е место по итогам сезона-2020/21.

«Нижний Новгород» будет выступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22.

Дополнительная информация:

http://fcnn.ru/nn-info/news/team/77841/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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