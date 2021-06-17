Кержаков: «Приложу максимум усилий, чтобы «Нижний Новгород» достойно выступал в элите российского футбола»
16:57
Новый главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал свое назначение.
«Я благодарен за оказанное доверие. Это новый этап в карьере и серьезный вызов. Все тренеры стремятся работать на высшем уровне. Для меня нижегородская земля однозначно не чужая. Мой отец родом из Дзержинска, в молодости играл за местный «Химик». Ощущаю большую ответственность и приложу максимум усилий, чтобы ФК «Нижний Новгород» достойно выступал в элите российского футбола», — цитирует Кержакова официальный сайт команды.
Предыдущим клубом российского специалиста была «Томь», с которой он занял 18-е место по итогам сезона-2020/21.
«Нижний Новгород» будет выступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22.
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