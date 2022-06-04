Кержаков рассказал подробности о контракте с «Нижним Новгородом»

Тренер Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал о контракте с «Нижним Новгородом».

— Многие удивлены: Кержаков не продлил контракт с «Нижним Новгородом». Хотя команда осталась в РПЛ и финишировала вслед за «Спартаком». Что пошло не так?

- Все находится в стадии обсуждения. Да, мне приятны слова поддержки от многих, но ситуация не настолько критична, как ее преподносят.

— А конкретнее? А то уже на ваше место отправляют Михаила Галактионова.

- Все зависит от руководства клуба и области. С менеджментом «Нижнего Новгорода» мы уже обсудили условия контракта. Все всех устроило. В скором времени должна состояться встреча генерального директора с руководством области. На ней, как я понимаю, будет решаться вопрос и о главном тренере ФК «Нижний Новгород» на следующий сезон.

«Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Команда Александра Кержакова избежала попадания в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ в первом же сезоне после выхода в высший дивизион страны из ФНЛ.