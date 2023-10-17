Кержаков: «Осадок от Кипра был хуже, чем от ухода из «Нижнего». К Галактионову претензий нет»
Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал о том, как уходил из «Нижнего Новгорода», и отметил, что к своему сменщику Михаилу Галактионову претензий не имеет.
— Самый горький пока момент в тренерской карьере — непродление контракта с «Нижним Новгородом»? Выглядело это как чудовищная несправедливость. Все прочили команде вылет, вы занимаете с новичками РПЛ с составом из первой лиги 11-е место, весной меньше вас пропускает только «Зенит» — и вы оказываетесь без работы.
— Это не очень приятный момент, но понимаю, что выполнил задачу и не подвел тех людей, которые мне ее доверили. Да, у меня было много разговоров с руководством клуба, что продолжу работу, и я понимал, что именно нужно улучшать, чтобы становиться сильнее. Но осадок от Кипра — хуже, чем от Нижнего Новгорода. То, что произошло в «Кармиотиссе», было настолько противно... Надеюсь, что этот момент так и останется самым негативным в моей карьере.
— Вы услышали фамилию Галактионова еще на финале Кубка России «Спартак» — «Динамо» — вам сказали, что он тогда попрощался с людьми в РФС и сказал, что уходит в «Нижний Новгород», где вы еще работали. У вас есть к нему претензии, что он шел на «живое место»?
— По сути, не на живое. У меня же контракт заканчивался через три дня после того, как он это сказал. Разные люди воспринимают жизненные ситуации по-разному. Для кого-то это невозможно по сути своей сделать, а кому-то — нормально. Если ты недоволен поступками тех или иных людей, то это твои проблемы. Конечно, есть базовые человеческие нормы, которые нельзя нарушать, но речь идет об обычной жизненной ситуации. Так что в этой истории претензий к Галактионову нет, а есть только к тем, кто обещал мне продолжение работы, но обещание не выполнил. Даже не претензии, а вопросы.
— У вас с Галактионовым после этого было общение?
— Один раз я через Равиля Измайлова попросил его отпустить ребят на прощальный ужин. Галактионов мне перезвонил и сказал, что не против.
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|Краснодар
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|19-5
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2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
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3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
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4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
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5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
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6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
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7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
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8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
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9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
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10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
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11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
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12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
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13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
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14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
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15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
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16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
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Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
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Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
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Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
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Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
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Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
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Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
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Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
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Ростов – Ахмат
|- : -
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Матео Кассьерра
Зенит
|9
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Федор Чалов
ЦСКА
|6
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Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
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Квинси Промес
Спартак
|4
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Иван Обляков
ЦСКА
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|И
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
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Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1