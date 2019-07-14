Александр Григорян: "Зевнул первый гол. Причина? В туалет надо иногда ходить"

Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян после поражения в гостевом матче 1-го тура чемпионата России от "Зенита" (1:2) подчеркнул, что хозяева победили заслуженно, а его команда всего лишь выглядела достойно.

– В перерыве общались с игроками, - сказал Григорян. - Говорили, что нужно внимательно выйти. Но я зевнул гол, команда два гола зевнула. Если бы не два мяча и эта пятиминутка, то можно было говорить о качественном матче с нашей стороны. Но в этом и заключается мастерство команды, которая победила. Она использовала пятиминутку и потерю нашей концентрации. Мы провели достойный матч, но надо анализировать его глубоко. Я часто делал выводы уже на пресс-конференции, но после работы на телевидении понял, что это непрофессионально. Но могу сказать, что "Зенит" победил заслуженно, а мы просто выглядели достойно.

– Ожидали, что Жирков выйдет слева в полузащите, а Дриусси – справа? Это как-то повлияло на вашу игру в первом тайме?

– Это никак не повлияло. У "Зенита" прослеживается четкая система. Семак – системный тренер. Я не могу сказать что он играет предсказуемо, но атаки "Зенита" развиваются по определенным правилам. В первом тайме мы перекрыли все зоны, не дали разыгрывать лишнего на флангах, не давали проникать через центр, не давали подбирать мячи в опорной зоне. Во втором тайме надо было вытерпеть до 60 минуты, а потом ловить на контратак. Но два быстрых пропущенных гола после перерыва вынудили нас пойти в атаку. Выглядели достойно.

– Вы сказали, что зевнули один гол. Что это значит?

– Бывает, на минуту-полторы задерживаюсь, выходя из раздевалки. Много есть причин. Одна из них – в туалет надо иногда ходить.

– Как повлияли на игру перестановки в перерыве?

– Мы пропустили два быстрых гола, но перестановки даже облегчили нам игру. Во втором тайме мы спокойно выходили через короткий пас, наши два центральных хавбека подолгу выдерживали паузу, разбивали прессинг "Зенита". При противодействии мы выходили через короткий пас. Это облегчило нам развитие атаки. (Гоша Чернов)

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