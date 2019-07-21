Александр Григорян: "Увидел команду, которая вышла обыгрывать "Локомотив"

Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян прокомментировал поражение от "Локомотива" (1:2) во 2-м туре чемпионата России. Встреча проходила в Москве, на стадионе "РЖД Арена".

– Трудно предъявить претензии к игрокам. Если без детального анализа, то по самоотдаче претензий нет. По плану на игру… Как предъявлять претензии, если все складывалось по плану. Сказать, что два гола один за одним, как и с "Зенитом" – это закономерность, тоже не могу. Но факт остается фактом, мы за несколько минут упускаем преимущество. Возможно, после перерыва "Локо" отдал инициативу специально, но я почувствовал, что мы можем сравнять счет. Второй матч подряд мы выглядим достойно. Я увидел команду, которая вышла обыгрывать "Локомотив".

– Почему команды РПЛ массово переходят на игру в четыре защитника?

– Это вопрос не для пресс-конференции. Возможно, в формате аналитики на телевидении, но пока я все еще занимаюсь практикой. Этот переход обусловлен попыткой доминировать, то есть играть с позиции силы. Но сама по себе схема не говорит ни о чем. "Хоффенхайм" тоже играет в три защитника, но играет с позиции силы, а "Амкар" много лет качественно насыщал свою штрафную. Так что вопрос не в схеме, а в тактике – в том, как тренеры хотят добиваться результата.

– Как вам Бенито? Вы его рассматриваете только как джокера?

– Очевидно, что с замены Бенито усиливает игру команды. И с "Зенитом", и с "Локо". Он будет выходить в старте, но это должно стать неожиданно, как, например, мое появление на телевидении. Бенито – безусловно, открытие для премьер-лиги, это сильный игрок, но специфичный. Когда этот момент произойдет, я вам говорить не буду.

– Начало чемпионата у вас с "Зенитом", "Локомотивом" и "Спартаком". Не слишком ли убийственный график?

– Нет, не убийственный. Вы смотрели прошлый тур, как играл "Арсенал"? Чем он сейчас уступает топ-клубам? Для нас наоборот очень хороший график, потому что мы только формируем наши взаимодействия, формируемся как команда. Может быть, даже хорошо, что эти три тура, когда мы становимся командой, проходим матчи с командами условно топ-уровня. (Александр Рогулев)

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