Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян после поражения от «Динамо» (0:2) в матче 7-го тура РПЛ выразил мнение, что игра была равна. Встреча проходила в Саранске.

— «Динамо» тоже совершало ошибки, но «Тамбов» этим не воспользовался, — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер». — Вопрос в том, что соперник ни в чем не был сильнее, ни в одном компоненте. Количество созданных моментов, владение территорией... Большую часть игры мы контролировали матч. Менять стиль игры не собираемся, потому что пытаемся вытянуть соперника на свою половину поля. «Динамо» давало пространство... Если такое пространство дать Месси, то думаю, что счет был бы совсем другой.

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