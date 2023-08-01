Малышев рассказал о знакомстве с отцом Абаскаля: «Он — настоящий болельщик «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал «СЭ» о знакомстве с Хавьером Абаскалем, отцом главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Познакомился с отцом Абаскаля на домашнем матче с «Оренбургом». Был очень рад, он — настоящий болельщик «Спартака», очень эмоционально поддерживал команду. Надеюсь, он приедет еще не раз. С удовольствием буду приглашать его каждый раз, когда он сможет приехать», — сказал Малышев «СЭ».

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Контракт 34-летнего испанца действует до конца июня 2025 года.