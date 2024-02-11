Бителло — о целях «Динамо»: «Хотим выиграть чемпионат России и Кубок»

Полузащитник «Динамо» Бителло в интервью «СЭ» рассказал о целях команды на текущий сезон.

— «Зенит» и «Краснодар» реально догнать? Или основные мысли о тех, кто позади и может вытеснить из тройки?

— Не только я, но и вся команда думает только о самых высоких местах. Мы стремимся выигрывать в каждом матче, желательно у всех, чтобы стать чемпионами. И Марцел Личка нас так настраивает. Конечно, конкуренция серьезная, и сильны не только «Зенит» с «Краснодаром», но и «Локомотив», «Спартак», ЦСКА. Мы всех уважаем. Но смотрим не вниз, а на тех, кто впереди. И хотим выиграть не только чемпионат, но и Кубок.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 18 матчах. На первой строчке находится «Краснодар» (38), на второй — «Зенит» (36).