Александр Фетисов о вылете «Крыльев»: «Спортивный принцип был нарушен»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов считает, что команда вылетела из Тинькофф-РПЛ в Олимп-ФНЛ с нарушением спортивного принципа.

«Безусловно, мы считаем спортивный принцип определяющим, который, к сожалению, в силу различных и субъективных причин был нарушен, — цитируют Фетисова «РИА Новости». — Так получилось, что несколько раз не соблюдались целостность соревнований, спортивное поведение, честная игра, потому что по одной и той же проблеме были различные решения. Например, «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», а потом отказался играть с «Тамбовом». Для нас это стало решающим событием.

Это не чья-то вина, это беда, связанная с эпидемиологической обстановкой. Но, наверное, все об этом говорили, даже те, кто голосовал за расширение РПЛ, что это несправедливо. Ситуация, связанная со справедливостью, оказалась далека от интересов команд сегодня. Футбол существует для болельщиков, для создания конкурентоспособных команд, которые способны выступать на высоком уровне. Любой спортсмен и команда растут всегда в соревновании".

Общее собрание РПЛ утвердило состав участников на следующий сезон. К лиге присоединятся «Ротор», занявший первое место в Олимп-Первенстве ФНЛ 2019/20, и «Химки», ставшие вторыми. «Крылья Советов» и «Оренбург», занявшие 15-е и 16-е места в сезоне Тинькофф РПЛ 2019/20, покинули лигу.