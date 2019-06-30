Александр Ерохин: "В ЛЧ хочу сыграть на "Сантьяго Бернабеу" с "Реалом" или на "Камп Ноу" с "Барселоной"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин​ в интервью "СЭ" рассказал о кино, музыке, песнях под гитару и шутках в раздевалке.

– На пороге новый чемпионат. Сами перед собой какую задачу ставите?

– Следующий сезон станет сложнее и напряженнее – соперники будут злее. Плюс нам предстоит выступать в Лиге чемпионов. Я – игрок атаки, поэтому важно помогать команде: забивать и отдавать голевые передачи. Хочется набрать не меньше очков по системе "гол плюс пас", чем в двух предыдущих годах ("7+2" и "6+3" – Прим. "СЭ").

– В ЛЧ на каком европейском стадионе хотели бы сыграть?

– На "Сантьяго Бернабеу" с "Реалом" или на "Камп Ноу" с "Барселоной" очень интересно встретиться. Или с "Ювентусом". Но загадывать не хочется, ведь нам могут достаться клубы не слабее тех, которые назвал. (Гоша Чернов)

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