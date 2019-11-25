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Александр Егоров: «У «Оренбурга» есть повод быть недовольными нашей работой»

13:32
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не стал комментировать слова главного тренера «Оренбурга» Владимира Федотова после матча 17-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:2).

Федотов заявил, что в этой встрече «на первый план вышли ребята со свистком». Матч обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Еськовым.

— За комментариями лучше обратиться к самому Федотову, — сказал Егоров. — У «Оренбурга» есть повод быть недовольными нашей работой. (Иван Торопцев)

Владимир Федотов: «Почему так судят «Оренбург»?! Стечение обстоятельств? Слишком много стечений...»

Владимир Федотов: «Почему так судят «Оренбург»?! Стечение обстоятельств? Слишком много стечений...»

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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