Александр Егоров: «У «Оренбурга» есть повод быть недовольными нашей работой»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не стал комментировать слова главного тренера «Оренбурга» Владимира Федотова после матча 17-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:2).

Федотов заявил, что в этой встрече «на первый план вышли ребята со свистком». Матч обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Еськовым.

— За комментариями лучше обратиться к самому Федотову, — сказал Егоров. — У «Оренбурга» есть повод быть недовольными нашей работой. (Иван Торопцев)

Владимир Федотов: «Почему так судят «Оренбург»?! Стечение обстоятельств? Слишком много стечений...»

Владимир Федотов: «Почему так судят «Оренбург»?! Стечение обстоятельств? Слишком много стечений...»