Александр Егоров: "Первый гол "Оренбурга" – ошибка арбитра. Неудачная игра Еськова"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизоды с двумя спорными голами "Оренбурга" и "Урала".

– Что скажете по первому голу "Оренбурга" и второму "Урала"?

– Первый момент сложный, он состоит из двух фаз. Первую фазу ассистент пропустил, когда было вне игры, во второй сигнализировал. Но главный посчитал, что пас пошел от защитника, поэтому принял решение для себя и засчитал гол. И это было ошибкой.

Что же до второго гола "Урала" со штрафного – этот штрафной не следовало назначать. Впрочем, как и в эпизоде со вторым голом "Оренбурга". Там нормальная борьба была. Неудачная игра для Еськова.

– Президент "Урала" выступил с просьбой не ставить Еськова на матчи.

– Я предложил ему: присылаю состав, который он должен выпустить на игру, а он будет назначить судей. Это в форме шутки, конечно. Каждый должен заниматься своей работой. В прошлом матче вот так получилось. (Юлия Яковлева)​