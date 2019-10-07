Александр Егоров: «Пенальти на Миранчуке назначен верно»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что пенальти на 45-й минуте матча «Локомотив» — «Арсенал» (2:1) назначен верно. Полузащитник хозяев Алексей Миранчук заработал 11-метровый после контакта с вратарем туляков Михаилом Левашовым.

— Конечно, это пенальти. Классическая ситуация. Да, игрок упал красиво, но было нарушение. Даже по реакции голкипера туляков Левашова все ясно. Я могу в два слова объяснить, почему здесь был пенальти, но если бы арбитр не назначил 11-метровый, у меня не нашлось бы слов объяснить, почему его не было, — сказал Егоров. (Иван Торопцев)

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