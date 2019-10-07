Александр Егоров: «Мешков верно не назначил пенальти в ворота «Краснодара»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что главный арбитр матча 12-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (2:1) Виталий Мешков верно не назначил пенальти в эпизоде с попаданием мяча в руку защитнику «быков» Александра Мартыновича.

— Пенальти на Мартыновиче не было, это игровой эпизод, Мешков верно принял решение, — сказал Егоров. (Иван Торопцев)