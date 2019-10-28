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Александр Егоров: «Еськов качественно отработал на матче «Локомотив» — «Спартак»

15:53
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу главного арбитра матча 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (0:3) Алексея Еськова.

— Хороший знак, что Алексей Еськов не воспользовался ВАР за весь матч «Локомотив» — «Спартак»? — вопрос Егорову.

— Он провел хороший матч, качественный. Были огрехи, но небольшие. Поверьте, в таких играх не бывает без ошибок, слава богу, что они не резонансные, — ответил глава департамента судейства и инспектирования.

— Болельщики выражали недовольство действиями Баринова, который мог в жестком подкате нанести травму Зелимхану Бакаеву. Полузащитник «Локо» получил за эпизод желтую карточку.

— Когда игрок намеренно идет в ноги, это одно. Бакаев же успел убрать свои ноги, поэтому Баринов и наказан желтой карточкой. За что там показывать красную? По факту все правильно. (Иван Торопцев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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