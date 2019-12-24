Александр Дюков: «Увеличим наказание за неэтичные высказывания в отношении судей»

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после исполкома РФС сказал, что союз просит воздержаться официальных лиц от резких комментариев по судейству и наказание за это будет увеличено.

— Что касается комментирования судейства и определенных ограничений, — сказал Дюков. — Ограничения касаются увеличения наказания за неэтичные высказывания в отношении арбитров. Средств массовой информации это не касается. Мы обсуждали введение ограничений на комментарии со стороны официальных лиц. Это вынужденная мера. Причина — своеобразная культура коммуникаций, которая нам свойственна. Мы часто безапелляционны в своих суждениях и переходим на личности. Безусловно, тема горячая. Люди сами дают повод для резких высказываний. Но решение мы скорее найдем, обсуждая эти проблемы в узком кругу, а не апеллируя к СМИ и болельщикам. Это контрпродуктивно, это давление на судей и не способствует решению проблем. Мы видим, что иногда функционеры, имея проблемы в игре команды, просто перекладывают ответственность. Хотя, повторю, судьи у нас не безгрешны, но эмоциональных и личностных оценок быть не должно. Единственный официальный путь — подача заявления в ЭСК, и тот дает свой вердикт. При этом мы допускаем определенные комментарии, но все должно быть в рамках этики — «спорное решение», «мы не согласны с таким-то решением». Мы призываем официальных лиц воздерживаться от эмоциональных комментариев типа «судья — преступник», «судья — 12-й игрок соперника» и так далее. Возможно, мы придем к тому, что комментарии по эпизодам будет давать ЭСК. Но, повторю еще раз, закрываться никто не собирается. (Дмитрий Гирин)