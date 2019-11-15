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Александр Дюков — об иностранных арбитрах: «Наши судьи сами в состоянии качественно обслуживать матчи»

14:47

Президент РФС Александр Дюков высказался об идее приглашения иностранных арбитров на матчи РПЛ.

— Иностранные арбитры? Считаю, что наши судьи в состоянии качественно обслуживать матчи, и приглашение иностранцев не позволит избегать ошибок, — отметил Дюков. — Они тоже ошибаются. Мы в состоянии создать систему, которая повысит качество судейство. Важно учитывать наше отношение к этому. Уверен, что мы можем их пригласить, но потом кто-то из них совершить ошибку. Мы махнем рукой и скажем, что ладно, главное — нет коррупции. Однако помню слова Валерия Газзаева, который после одного из матча сказал: «Кого вы нам привезли?» (Дмитрий Зимин)

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