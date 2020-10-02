Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о работе российских судей.

— Есть потенциал для улучшения судейства, — сказал на Конференции РФС Дюков. — Работа над этой задачей уже ведется. И в ближайшее время, как мы рассчитываем, даст результат. Важным шагом в этом направлении стало введение ВАР на всех матчах РПЛ. При этом необходимо не только улучшать качество судейства, но и менять отношение футбольного сообщества к профессии судьи, повышать общий уровень знания и понимания правил игры.