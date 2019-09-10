Александр Дюков: «Надеюсь, Кокорин и Мамаев вернутся в большой футбол»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал будущее Александра Кокорина и Павла Мамаева после их выхода на свободу.

— Мое ожидание: я бы хотел, чтобы ребята вернулись в большой футбол. Надеюсь, они смогут это сделать, — сказал Дюков. (Александр Рогулев)

В пятницу Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении двух спортсменов, осужденных за драки в Москве в 2018 году. Кокорин и Мамаев выйдут на свободу по УДО на следующей неделе — во вторник, 17 сентября.