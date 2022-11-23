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Александр Долгов: «Химки» и «Ахмат» — конкуренты «Зенита»

Александр Долгов в шутку назвал «Химки» и «Ахмат» конкурентами «Зенита»
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Нападающий «Химок» Александр Долгов в интервью «РБ Спорт» высказался об итогах первой части чемпионата России. После 17 туров подмосковная команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

— Какие итоги можете подвести, ожидали большего в первой части чемпионата?

— Конечно. Хотелось бы быть повыше в таблице — 100 процентов. Сложилось так, как сложилось. Сейчас немного отдохнем, зимой поработаем и покажем хороший результат во второй части чемпионата.

— Какие команды вас удивили за 17 туров?

— Меня удивляет «Локомотив» в негативную сторону — они идут в зоне вылета. Странно, конечно. Они вообще без вопросов должны быть в топ-5. А в положительную — «Ростов»: команда без легионеров, они идут на третьем месте. Молодцы.

— Как быть с «Зенитом»?

— Играть от обороны, как мы в первом туре. С ними можно играть, думаю. Получается, конкуренты «Зенита» — «Химки» и «Ахмат» (улыбается). Если говорить серьезно, то это «Спартак», «Ростов» и ЦСКА — они могут дать бой «Зениту». У меня нет стопроцентной уверенности, что команда Семака в этом сезоне станет чемпионом. Надеюсь, будет интрига.

Источник: bookmaker-ratings.ru

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Германия 0
Япония 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
Александр Долгов
РПЛ
ФК Химки
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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