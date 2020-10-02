Александер Чеферин: «РФС может гордиться тем, что ему удалось с успехом возобновить национальный чемпионат»

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил с речью на Конференции Российского футбольного союза. Функционер присутствовал на Конференции удаленно.

— Российский футбольный союз может гордиться, поскольку ему удалось не только возобновить, но и с успехом завершить национальный чемпионат, — сказал Чеферин. — Именно ваши решения, ваше содействие, ваше быстрое реагирование и гибкость, ваши идеи и ваше доверие к администрации УЕФА, всё это произвело прорыв, сделавший невозможное для многих людей возможным. Этим я хотел выразить благодарность российскому футбольному союзу и лично его президенту Александру Дюкову не только за их выдающиеся усилия и работу, но также и за их неустанную поддержку.

Обстановка всё ещё не нормализовалась, но мы все уже можем увидеть свет в конце тоннеля. Я также уверен в том, что футбол играл и продолжает играть значимую роль в возрождении надежды и уверенности в жизни людей. Даже если матчи не могут играться при заполненных стадионах, болельщики всего мира черпают оптимизм и получают удовольствие у экранов своих телевизоров. Они становятся свидетелями того, что мы никогда не сдаёмся!