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Алекс Крал: «Ждем не дождемся, когда начнется чемпионат»

12:30
Алекс Крал. Фото ФК «Спартак»
Алекс Крал. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал оценил свою форму в преддверии возобновления сезона. Игрок провел две недели на карантине после возвращения из Чехии и уже вернулся к командным занятиям.

— На самом деле все были очень рады вернуться к своему любимому делу после такой большой паузы, — рассказал Крал в интервью клубному каналу. — Тренировки сейчас очень сложные, намного сложнее, чем при обычных сборах. Но я думаю, что все это пойдет на пользу.

Ждем не дождемся, когда начнется чемпионат. Я могу сказать, что нахожусь в хорошей форме, потому что все это время не сидел без дела, поддерживал форму.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/videos/23507261/

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