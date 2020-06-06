Алекс Крал: «Ждем не дождемся, когда начнется чемпионат»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал оценил свою форму в преддверии возобновления сезона. Игрок провел две недели на карантине после возвращения из Чехии и уже вернулся к командным занятиям.

— На самом деле все были очень рады вернуться к своему любимому делу после такой большой паузы, — рассказал Крал в интервью клубному каналу. — Тренировки сейчас очень сложные, намного сложнее, чем при обычных сборах. Но я думаю, что все это пойдет на пользу.

Ждем не дождемся, когда начнется чемпионат. Я могу сказать, что нахожусь в хорошей форме, потому что все это время не сидел без дела, поддерживал форму.