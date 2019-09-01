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Алекс Крал: «Спартак» доминировал в игре с «Зенитом»

21:15

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал после матча 8-го тура чемпионата России против «Зенита»? (0:1) оценил игру красно-белых.

— Фанаты были просто фантастические на протяжении всей игры, — отметил Крал в эфире клубного телевидения. — Причем в начале матча так же, как и в конце. Я с нетерпением жду, чтобы сыграть перед такими фанатами.

«Спартак» больше владел мячом. «Зенит» имел мало шансов, но забил. В целом «Спартак» доминировал.

— Вы уже видели себя на позиции опорного полузащитника?

— Я говорил с агентом и тренером. Мне сказали, что сегодня пока еще не время играть. Сначала надо потренироваться с ребятами, узнать их. Сейчас мне предстоят игры за сборную. Потом буду тренироваться со «Спартаком». С нетерпением жду следующей игры.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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