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Алекс Крал: «Сейчас очень важно выдать именно серию из побед»

12:45
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал оценил готовность команды к матчу 6-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».

— В матче против «Локомотива» ты сделал победную голевую передачу на Сашу Соболева. Это твое первое результативное действие за «Спартак».

— Долго пришлось ждать! Наконец-то отметился ассистом, к тому же в дерби, — сказал Крал в интервью клубному сайту. — Следующая цель — забить первый гол. У меня и до этого были хорошие матчи, но чего-то не хватало. Вообще, против «Локо» мы провели одну из своих лучших игр: прессинговали, владели мячом. Соперник забил в самом начале, имел один шанс во втором тайме — и на этом все.

— Такие волевые победы лучше всего помогают закалить характер команды, согласен?

— Надеюсь, так и будет. Раньше у нас часто не получалось закрепить успех, после удачных игр следовали падения. Сейчас очень важно выдать именно серию из побед. После матча с «Арсеналом» будет пауза на игры сборных, а дальше уже дерби с ЦСКА.

— Бывший игрок красно-белых Мартин Йиранек тебя, как правило, хвалит, а вот Иржи Ярошик недавно сказал, что в «Спартаке» ты играешь ниже своих возможностей. Сказывается его прошлое в ЦСКА?

— Нет проблем, он имеет право на такое мнение. Всегда можно сыграть лучше, это правда! Я сам после каждого матча говорю себе: «В следующий раз надо еще прибавить».

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-08-28-aleks_kral_za_god_spartak_stal_silneye_i_pribavit_yeshche/

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




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