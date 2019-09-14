Алекс Крал: «Первый официальный матч закончился не так, как хотелось бы»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал дебютировал в составе красно-белых в матче 9-го тура чемпионата России против «Урала» (1:2). Футболист в Instagram поблагодарил болельщиков за поддержку.

— Первый официальный матч закончился не так, как хотелось бы. Но я хочу поблагодарить всех болельщиков за теплый прием и прекрасную поддержку. Теперь мы должны привезти три очка из Уфы на следующей неделе, — написал чех.

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