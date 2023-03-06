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Алдонин считает, что ЦСКА не надо менять тренера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился впечатлениями от матча «Сочи» — ЦСКА (2:0).

«Говорить о концовке осенней части сезона и начале второй части чемпионата не совсем корректно. У ЦСКА были сборы. Сейчас надо действовать по ситуации. Если поражения будут и дальше, то необходимо принимать какие-то решения. В первой игре Кубка России с «Краснодаром» вопросов по игре ЦСКА мало возникало. Второй матч я не видел, поэтому сказать, чем помочь не могу. Матч с «Сочи» был равным. Стандарты сыграли решающую роль. Сейчас наши клубы не выступают в еврокубках. Да, понятно, что клуб ставит перед собой высокие задачи, но менять тренера не надо. Состав у ЦСКА хороший, который позволяет конкурировать за тройку точно», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

После 18 туров ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-aldonin-tsska-ne-nado-menyat-trenera-match-s-sochi-by-l-ravny-m/
Евгений Алдонин
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1
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2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
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 Урал 18 6 4 8 23-30 22
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 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
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 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
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 Факел 18 1 11 6 22-34 14
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