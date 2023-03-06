Алдонин считает, что ЦСКА не надо менять тренера

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился впечатлениями от матча «Сочи» — ЦСКА (2:0).

«Говорить о концовке осенней части сезона и начале второй части чемпионата не совсем корректно. У ЦСКА были сборы. Сейчас надо действовать по ситуации. Если поражения будут и дальше, то необходимо принимать какие-то решения. В первой игре Кубка России с «Краснодаром» вопросов по игре ЦСКА мало возникало. Второй матч я не видел, поэтому сказать, чем помочь не могу. Матч с «Сочи» был равным. Стандарты сыграли решающую роль. Сейчас наши клубы не выступают в еврокубках. Да, понятно, что клуб ставит перед собой высокие задачи, но менять тренера не надо. Состав у ЦСКА хороший, который позволяет конкурировать за тройку точно», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

После 18 туров ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.