Алдонин назвал объективным восьмое место ЦСКА после первой половины сезона РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением об игре армейцев в первой половине РПЛ сезона-2023/24.

«Место ЦСКА в чемпионате после первой части сезона объективно. Восьмое место отображает состояние дел в команде. Понятно, что сезон не закончился, но это не красит выступления «армейцев». Качество игры может и есть, где-то команда не добрала очков, но место в таблице не устраивает абсолютно никого. ЦСКА может во второй половине сезона подняться в тройку лучших команд РПЛ и, по-хорошему, они должны быть там. Но не хочется гадать на кофейной гуще», 0 цитирует Алдонина Metaratings.ru.

После 18 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и занимает 8-е место.