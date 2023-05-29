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Алдонин: «Чалову, Дивееву и Кучаеву нужен Кубок, чтобы закрепить себя в истории ЦСКА»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ.

«Я думаю, что и ЦСКА, и «Спартак», и «Ростов» будут бороться за серебро, учитывая турнирную таблицу. Но армейцы ближе всех ко второму место и выше всех по очкам. Домашняя игра с желто-синими будет для ЦСКА определяющей в сезоне. Если будет серебро у ЦСКА, то задача на чемпионат будет выполнена. А Кубок нужен молодым армейцам — Чалову, Дивееву, Кучаеву, чтобы закрепить себя в истории клуба. Им это необходимо, они это понимают. Плюс есть Акинфеев, который может им объяснить. Да, опыта в таких важных матчах нет, но в этих встречах он и образуется. Игра на нерве будет, но, думаю, что ЦСКА к этому уже готов», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

На данный момент ЦСКА с 55 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, имея в активе 54 очка. «Ростов» расположился на 4-й позиции (53 очка).

3 июня армейцы сыграют с «Ростовом» в рамках 30-го тура РПЛ, а 11 июня проведут в FONBET Кубке России матч против «Краснодара».

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-chalovu-diveevu-i-kuchaevu-nuzhna-pobeda-v-kubke-rossii-chtoby-zakrepit-sebya-v-istorii-cska-254842/
Евгений Алдонин
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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