Барбоза считает, что Малком провел сезон лучше, чем Промес

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе и форварде «Зенита» Малкоме.

«Промес и Малком — оба хорошие игроки, они играют на одном уровне. Но мне кажется, что в этом сезоне лучший все-таки Малком. Он здорово проявил себя в РПЛ. Посмотрим, где он окажется в новом сезоне», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Малком провел 27 матчей, в которых отметился 23 голами и 9 результативными передачами. В активе 31-летнего Промеса 20 забитых мячей и 7 голевых передач в 26 играх чемпионата России.

Оба футболиста вошли в список претендентов на награду лучшему нападающему сезона-2022/2023.