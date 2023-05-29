Хавбек «Ахмата» Швец раскритиковал работу Виталия Мешкова в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец раскритиковал работу арбитра Виталия Мешкова в матче 29-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2).

«Почему у меня так много желтых карточек? Поэтому... Мешков (эмозди аплодисментов). Ну и комментаторы, внимательней смотрите игру и комментируйте правильно», — написал Швец в соцсетях.

Пост Антона Швеца. Фото Соцсети

В этой встрече Мешков показал девять желтых карточек игрокам «Ахмата». Одну из них получил и сам Швец. Также грозненцы остались в меньшинстве после удаления Артема Тимофеева.