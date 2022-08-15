Агент Шапи: «Есть желание уйти в аренду с правом выкупа. Вариант с Израилем нам интересен»

Алан Агузаров, представитель нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об интересе со стороны израильского «Хапоэль» Беэр-Шева.

«Общение есть, но конкретики пока нет. Полноценный трансфер мы не рассматриваем. Есть клуб, заинтересованный в Шапи, есть желание уйти в аренду с правом выкупа. Работаем в этом плане. Надеюсь, что до конца трансферного окна ситуация прояснится. С моей стороны неправильно было бы называть клуб. Есть несколько команд. Во всех случаях идет разговор именно об аренде с правом выкупа. Вариант с Израилем нам достаточно интересен. В плане дальнейших шагов развития этот вариант для нас наиболее привлекателен», — сказал Агузаров «СЭ».

22-летний Сулейманов — воспитанник «Краснодара». В текущем сезоне нападающий провел 4 матча за «быков» и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 3,5 миллиона евро.