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15 августа, 14:45

Агент Шапи: «Есть желание уйти в аренду с правом выкупа. Вариант с Израилем нам интересен»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Магомед-Шапи Сулейманов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Алан Агузаров, представитель нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об интересе со стороны израильского «Хапоэль» Беэр-Шева.

«Общение есть, но конкретики пока нет. Полноценный трансфер мы не рассматриваем. Есть клуб, заинтересованный в Шапи, есть желание уйти в аренду с правом выкупа. Работаем в этом плане. Надеюсь, что до конца трансферного окна ситуация прояснится. С моей стороны неправильно было бы называть клуб. Есть несколько команд. Во всех случаях идет разговор именно об аренде с правом выкупа. Вариант с Израилем нам достаточно интересен. В плане дальнейших шагов развития этот вариант для нас наиболее привлекателен», — сказал Агузаров «СЭ».

22-летний Сулейманов — воспитанник «Краснодара». В текущем сезоне нападающий провел 4 матча за «быков» и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 3,5 миллиона евро.

Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
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One: Магомед-Шапи Сулейманов уйдет в аренду в клуб из Израиля

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