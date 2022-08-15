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15 августа, 14:38

One: Магомед-Шапи Сулейманов уйдет в аренду в клуб из Израиля

Читать «СЭ» в
Магомед-Шапи Сулейманов.
Фото Александр Федоров , «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может продолжить карьеру в чемпионате Израиля, утверждает портал One.

По информации источника, 22-летний российский футболист близок к переходу на правах аренды в «Хапоэль Беэр-Шева».

Прошедший сезон Сулейманов провел в аренде в чемпионате Турции, играя за «Гиресунспор». В 32 матчах во всех турнирах за турецкий клуб форвард забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

В текущем сезоне нападающий провел 4 матча за «Краснодар» и не отличился результативными действиями.

 

 

 

Источник: https://www.one.co.il/mobile/article/22-23/1,1,22,46017/416806.html?ref=hp
Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
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