One: Магомед-Шапи Сулейманов уйдет в аренду в клуб из Израиля

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов может продолжить карьеру в чемпионате Израиля, утверждает портал One.

По информации источника, 22-летний российский футболист близок к переходу на правах аренды в «Хапоэль Беэр-Шева».

Прошедший сезон Сулейманов провел в аренде в чемпионате Турции, играя за «Гиресунспор». В 32 матчах во всех турнирах за турецкий клуб форвард забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

В текущем сезоне нападающий провел 4 матча за «Краснодар» и не отличился результативными действиями.