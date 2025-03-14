Рябчук объяснил свой прогресс при Станковиче в «Спартаке»
Защитник «Спартака» Олег Рябчук ответил на вопрос о своем прогрессе в текущем сезоне.
«Многое поменялось: главный тренер, идея и стиль команды, футболисты. Думаю, и я сам другой: много чего пережил в прошлом году и вырос ментально, стал сильнее. До прошлого сезона у меня всегда была стабильная игровая практика, к чему я привык. Конечно, случился шок, когда после трансфера не все складывалось как надо», — цитирует Рябчука пресс-служба красно-белых.
В текущем сезоне Рябчук провел 24 матча за «Спартак» во всех турнирах, отличившись 2 голевыми передачами. 27-летний молдаванин перешел в московский клуб из «Олимпиакоса» летом 2023 года.
Источник: ФК «Спартак»
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|6
|4
|1
|19-13
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|0
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|
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|6
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|2
|17-8
|20
|
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|11
|4
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|6
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|6
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|2
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|
12
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|11
|2
|5
|4
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|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
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|1
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
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|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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