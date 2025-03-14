Рябчук объяснил свой прогресс при Станковиче в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук ответил на вопрос о своем прогрессе в текущем сезоне.

«Многое поменялось: главный тренер, идея и стиль команды, футболисты. Думаю, и я сам другой: много чего пережил в прошлом году и вырос ментально, стал сильнее. До прошлого сезона у меня всегда была стабильная игровая практика, к чему я привык. Конечно, случился шок, когда после трансфера не все складывалось как надо», — цитирует Рябчука пресс-служба красно-белых.

В текущем сезоне Рябчук провел 24 матча за «Спартак» во всех турнирах, отличившись 2 голевыми передачами. 27-летний молдаванин перешел в московский клуб из «Олимпиакоса» летом 2023 года.