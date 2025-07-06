Круговой: «На 99,9% мы готовы к сезону»

Защитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о готовности команды к новому сезону.

— Как тебе работать с тренером, который не говорит на русском языке?

— У нас есть отличный переводчик Максим Головлев. Он еще сейчас в образе, когда переводит. Поэтому вообще топ, мне нравится. Если что-то непонятно, то можем спокойно подойти и спросить у тренера. А так работа ведется, выполняем требования Челестини.

— Успели восстановиться после прошлого сезона?

— У меня было две недели отдыха. Хорошо восстановился, даже успел соскучиться. Сейчас немного тяжеловато, потому что набираем форму. На 99,9% мы готовы к сезону.

ЦСКА начнет новый сезон с матча за Суперкубок России против «Краснодара» 12 июля в Казани.