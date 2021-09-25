Газизов: «Сейчас есть возможности у лиги сделать большой скачок по бюджету»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как относится к тендеру за права на трансляцию матчей Тинькофф чемпионата России, а также за право быть титульным спонсором турнира.
«Лига двигается вперед. Сейчас есть возможности у лиги сделать большой скачок по бюджету, в 4-5 раз. Мы можем зарабатывать и отбивать 60-70% бюджета. Вот это большой прорыв. Это большая работа клубов и рабочих групп. Вот это будет прорыв футбола. Я за то, чтобы футбол развивался. Сегодня футбол показывает, что это продукт, который интересно телевидению и интернету. Это показывает, что есть предложения у лиги», — заявил Газизов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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