Газизов: «Сейчас есть возможности у лиги сделать большой скачок по бюджету»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как относится к тендеру за права на трансляцию матчей Тинькофф чемпионата России, а также за право быть титульным спонсором турнира.

«Лига двигается вперед. Сейчас есть возможности у лиги сделать большой скачок по бюджету, в 4-5 раз. Мы можем зарабатывать и отбивать 60-70% бюджета. Вот это большой прорыв. Это большая работа клубов и рабочих групп. Вот это будет прорыв футбола. Я за то, чтобы футбол развивался. Сегодня футбол показывает, что это продукт, который интересно телевидению и интернету. Это показывает, что есть предложения у лиги», — заявил Газизов.