«Аякс» вернулся к кандидатуре Сперцяна

Как стало известно «СЭ», «Аякс» вернулся к кандидатуре полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Голландский клуб может попытаться подписать 25-летнего футболиста сборной Армении в летнее трансферное окно.

В сезоне РПЛ-2024/25 Сперцян сыграл за «Краснодар» 28 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России.