Экс-игрок «Ахмата» Конате заявил, что нашел новый клуб

Бывший нападающий «Ахмата» Мохамед Конате рассказал, что думает о своем будущем.

«Я уже две недели тренируюсь со своей новой командой, у меня все отлично. На этой неделе стартует наш чемпионат, и все узнают имя клуба. Какой клуб? Нет, извините. Как я уже сказал, на этой неделе все узнаете», — цитирует Конате Metaratings.ru.

Футболист выступал в России за «Тамбов», «Химки» и «Ахмат». На его счету 108 матчей и 33 мяча в РПЛ.