«Балтика» объявила о переходе Манелова из «Торпедо»

Полузащитник Ираклий Манелов перешел из «Торпедо» в «Балтику», сообщает пресс-служба калининградского клуба.

Контракт 22-летнего футболиста с новым клубом рассчитан до июня 2028 года.

В сезоне-2024/25 на счету хавбека 35 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 4 голами и 3 результативными передачами.

Манелов является воспитанником «Краснодара», в сентябре 2021 года он дебютировал в составе основной команды в РПЛ. Также игрок ранее выступал за тульский «Арсенал» на правах аренды.