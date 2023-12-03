Акинфеев слепил подставку под мяч в матче с «Ростовом»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев хотел пробить свободный удар со снежной подставки в матче 17-го тура РПЛ С «Ростовом».

Перед свободным ударом голкипер армейцев слепил из снега бугорок и поставил на него мяч. После он все же пробил с газона.

Матч ЦСКА — «Ростов» проходит при сильном снегопаде.

Счет после первого тайма 1:0 в пользу ЦСКА.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.