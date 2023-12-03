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Экс-арбитр ФИФА Николаев — о снежном матче ЦСКА — «Ростов»: «После Калининграда сделали правильные выводы»

Николаев оценил погодные условия в матче ЦСКА — «Ростов»
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» оценил погодные условия, в которых проводится матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом».

«Только на футбольном поле можно понять, насколько эта погода критична. По телевизионной картинке смотрится, как неделю назад. Я не вспомню, чтобы мы проводили матчи в таких погодных условиях. Могу только поддержать решение главного судьи. Человек второй раз попадает в такие снегопады, у него есть опыт. Значит ничего не мешает футболистам показывать игру», — сказал Николаев «СЭ».

Также Николаев отметил, что после снегопада во время матча 16-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак» были сделаны выводы.

«После Калининграда сделали правильные выводы. Мы видим, что наконец-то нашли мяч контрастного оранжевого цвета. Если бы опять был белый мяч, тогда было бы больше проблем. Также «Спартак» было практически не видно на заснеженном поле. Сейчас цвета контрастные, футболистов и мяч видно», — добавил Николаев.

3 декабря в Москве начался сильный снегопад из-за чего поле на «ВЭБ Арене» было полностью покрыто снегом. За час до начала игры против ростовчан на газон выехал трактор.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Николаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Спартак

 5
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И К Ж
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