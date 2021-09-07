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Акинфеев рассказал, от чего кайфует в жизни

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Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, от чего сейчас получает удовольствие в жизни.

«Бытовуха приятная, которая помогает тебе, извиняюсь за выражение, кайфовать. Ни одно поражение, ни один пропущенный гол ничего не стоит по сравнению с тем счастьем, когда ты приходишь домой, а там дети бегают. Перебегают, спать не дают, кто-то более, кто-то чихает, кто-то еще что-то... Это все равно приятно. Для меня это последние годы счастья», — сказал Акинфеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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Иван Шитик все материалы автора

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