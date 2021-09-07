Экс-игрок «Спартака» Давыдов перешел в «Знамя Труда»

Бывший форвард «Томи» Денис Давыдов подписал контракт с подмосковным клубом «Знамя» Труда", сообщается в официальном Instagram команды.

Сроки контракта с 26-летним россиянином не сообщаются.

Давыдов является воспитанником «Спартака». Также он выступал за «Млада Болеслав», «Спартак» из Юрмалы, «Нижний Новгород» и софийский ЦСКА. Последним клубом форварда была «Томь», за которую он провел 17 матчей в сезоне-2020/21, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.