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Акинфеев — о Дзагоеве: «Зная травматизм Алана, ни в одном другом клубе его уже не было бы давно»

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Алан Дзагоев и Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алан Дзагоев и Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал, с чем связано преображения полузащитника московского клуба Алана Дзагоева в этом сезоне.

«Мотивация — это новый контракт. Зная травматизм Алана, ни в одном другом клубе его уже не было бы давно. Но ему пошли навстречу, нашли точки соприкосновения. Это очень большой шаг и доверие.

Потом, насколько я знаю, выработан такой план, что он 60-70 минут стабильно сыграет хорошо на поле. Разработан специальный процесс подготовки», — сказал Акинфеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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Иван Шитик все материалы автора

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