Акинфеев рассказал, был ли между ним и Игнашевичем конфликт

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об отношениях с бывшим партнером по команде Сергеем Игнашевичем. Ранее в СМИ сообщалось, что они не ладят между собой.

— Многие же придумывают про ситуацию с Серегой Игнашевичем, — сказал Акинфеев в интервью Youtube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский». — Людям только дай какую-то историю. Слушайте, Серега — величайший игрок. 100 раз повторял и еще 150 раз повторю. Это человек, который сделал из ЦСКА команду-победителя. Так же, как и братья.

За полем ни ходили по ресторанам, ни дружили. Но когда заезжали на базу, то все. Мы — два профессионала, друг друга уважаем, подбодрим. Бывают на поле какие-то ситуации, но мы решали их за одну минуту. Если что-то есть, то раздуют. Всегда поддерживаю тех ребят, с которыми я играл. Почему должен с кем-то скандалить? Просто зачем? Бывает, что тебя провоцируют. Морду кирпичом и в другую сторону уйти, как про меня все говорят, что я ни с кем не общаюсь. Морду кирпичом потому и делал всегда.