Акинфеев отреагировал на слухи о его переходе в «Сан-Лоренсо»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на слухи о переходе в «Сан-Лоренсо».

«От этих инсайдеров ни одни переговоры уже не скрыть», — написал футболист в Telegram-канале.

В текущем сезоне 38-летний россиянин провел 17 матчей, в которых он пропустил 14 мячей и семь раз сыграл на ноль.