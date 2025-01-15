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Ещенко связывает уход Тавареша с увольнением Абаскаля: «Гильермо уже нет, теперь и Томаша убрали»

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Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уходе защитника Томаша Тавареша из московского клуба.

«Если он был в аренде, значит, не был нужен «Спартаку». При ком-то он играл, а при ком-то — нет. При Абаскале же он играл, Абаскаля уже нет, теперь и Тавареша убрали. Да и то, он особо не играл, потому что выходили Денисов, Хлусевич и Зобнин. В нем не нуждаются, поэтому и расторгли контракт. Жизнь продолжается, здесь он не нужен. Может, кому-то другому пригодится», — сказал Ещенко «СЭ».

15 января пресс-служба «Спартака» сообщила, что Тавареш покинул клуб. Контракт с 23-летним португальцем расторгнут по соглашению сторон.

Тавареш перешел в «Спартак» из «Бенфики» в январе 2023 года. Он провел за красно-белых 22 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Летом 2023 года защитник получил разрыв крестообразных связки колена, из-за которого он не играл почти 9 месяцев.
Первую часть сезона-2024/25 португалец провел на правах аренды в австрийском ЛАСКе.

Александр Абустин

Андрей Ещенко
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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